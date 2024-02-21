Rakibiyle çarpışan genç futbolcu bilincini kaybetti

Denizli'de oynanan U18 play-off maçında rakibiyle çarpıştıktan sonra yere yığılan genç futbolcu bilincini kaybetti. Yaşananları maç görüntülerinden izleyen futbolcunun ilk isteği yeşil sahalara dönmek oldu.

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Denizli’de Dokuzkavaklarspor ile Akkonakspor arasında Servergazi Stadı’nda oynanan U18 play-off maçının 32. dakikasında rakip oyuncuyla çarpışan Dokuzkavaklarsporlu Harun Gökgöz yerde kaldı. Rakibinin dizinin sert bir şekilde çenesine çarpan genç futbolcu, bilincini kaybetti. Sahanın ortasında hareketsiz bir şekilde yatan futbolcuya, ilk müdahale saha içinde bulunan futbolcular ve saha kenarında bulunan sağlık memurundan geldi.

İlk müdahalesinin ardından arkadaşlarının yardımıyla saha dışına alınan Harun Gökgöz, yürekleri ağızlara getirdi. Ancak arkadaşlarının yardımıyla ayakta durabilen Gökgöz, çağrılan ambulans ile hastaneye sevk edildi. Hastanede müşahede altında tutulan ve bir süre uyutulan genç futbolcu, gerekli muayene ve doktor kontrollerinin ardından taburcu edildi.



Maç görüntüleri izletilen Harun Gökgöz, rakibiyle girdiği pozisyonu ve sonrasında yaşananları hatırlamadığını beyan etti. Baş ağrısının halen devam ettiği öğrenilen futbolcu, yakınlarına bir an önce yeşil sahalara dönmek istediğini ifade etti. Öte yandan genç futbolcu Harun Gökgöz’ün bilincini kaybettiği talihsiz pozisyonun ardından takım arkadaşları, rakip futbolcuya tepki gösterdi. İstem dışı gelişen olayın ardından saha içerisinde yaşanan gerilim hakemler ve diğer futbolcuların araya girmesiyle sonlandırıldı.