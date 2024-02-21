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Yatırımcılar aman dikkat! Altın fiyatları yüzde 50 artabilir uzman isim uyardı

Yatırımcılar aman dikkat! Altın fiyatları yüzde 50 artabilir uzman isim uyardı

Piyasalardaki sabitlik altın fiyatlarını etkileyebilir. TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, yatırımcılara sinyal verdi. Altın fiyatlarında önümüzdeki en net senaryonun yüzde 50 olabileceğinin altını çizdi. Cem Küçük'ün programına katılan uzman ismin dikkat çeken açıklamasının detayları...

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TGRT Haber ekranlarında Günaydın Türkiye programının sunucusu Cem Küçük'ün yayınına bağlanan TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, altın fiyatları hakkında önümüzdeki döneme ait senaryonu açıkladı. Uzman ismin en dikkat çekici açıklaması ise piyasaların durgunluğu oldu. Ekonomi uzmanına göre piyasalardaki baskılamanın devamı altın fiyatlarında yüzde 50 artışları beraberinde getirebilir. 

Altın fiyatları yüzde 50 artabilir!

Ons altın fiyatlarında günde güne artış devam ederken uzman ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, yatırımcılara gelecek senaryoyu çizdi. CİTİ'ye göre yaklaşık 1 yıl içinde yaşanacak artışı hatırlatan Yıldız, bunun en büyük nedeninin küresel piyasalardaki durgunluk kaynaklı olduğunu hatırlattı. 

ABD makro verilerindeki sıcak hareketlenme dolardaki yükseliş yerini altın fiyatlarına bıraktı. Dolar endeksi 104 olan ons altın 2.031 dolar civarında işlem görüyor. Bu rakamlar her gün birer basamak yükselişte.

Gram neredeyse günü rekor fiyatlarla kapatıyor. Zirveye yükselen gram altın 2.019 liranın üzerine çıkarken Yıldız şu açıklamalara ayrıca yer verdi:

"Küresel piyasalara baktığımızda uzunca bir zamandır altın fiyatlarının baskılandığını görüyoruz. Piyasalarda küresel bazda bir durgunluğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum altın fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirecektir."

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