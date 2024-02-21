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Gram altın ne kadar oldu? 21 Şubat yükseliş altın fiyatları yükseliş tam gaz...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altın ne kadar oldu? 21 Şubat yükseliş altın fiyatları yükseliş tam gaz...

Altın yükseliyor mu? Fiyatlardaki son durum ne? Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 20 lira seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlara göre yaz mevsimine doğru rekor seviyeler görülecek.

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Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,52 yükselişle 2 bin 11 liradan tamamladı.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından  2 bin 20 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 770 liradan satılıyor

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine geç başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanaklardan alınacak sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

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