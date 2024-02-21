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Ters yönde seyrederken polise yakalanan alkollü sürücüye ceza!

Ters yönde seyrederken polise yakalanan alkollü sürücüye ceza!

Tekirdağ Çorlu’da ters yöne giren otomobil sürücüsü polise yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücü alkollü çıkarken, toplam 38 bin 832 lira para cezası kesildi.

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Cemaliye Mahallesi’nde devriye gezen polis ekibi, Köprü Sokak’ta Eski Balık Pazarı mevkiinden Dere Meydanı istikametine ters yönden gelen bir otomobili durdurdu. Sürücü M.A.’nın yapılan alkol kontrolünde 1,77 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. M.A., yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak karakola götürüldü. Trafik polisi tarafından sürücü M.A.’ya araç sahibi dahil toplam 38 bin 832 lira para cezası kesildi.

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