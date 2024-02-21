Boksta babasının desteğiyle başarıdan başarıya koşuyor

Elazığ Belediyespor Kulübü Boks Takımı Kaptanı Remziye Yenikan, babasının destekleriyle boks sporunda önemli başarılar elde etti. Yenikan'ın hedefi ise Türkiye şampiyonu olarak uluslararası alanda Türk bayrağını dalgalandırmak.

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Elazığ Belediyespor Kulübü'nün boks takımının kaptanı olan 24 yaşındaki Remziye Yenikan, boksa babasının destekleriyle 4 yıl önce adım attı. Babasıyla birlikte boks maçlarını izleyerek bu yolculuğa başlayan Yenikan, azmi ve kararlılığıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte birçok maça çıkan Remziye Yenikan, üniversitelerarası Türkiye şampiyonluğu, büyük kadınlar Türkiye üçüncülüğü ve Malatya'da düzenlenen Cumhuriyet Kupası şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde etti. Remziye Yenikan, babasının desteğiyle başladığı ve kararlılığı sayesinde zirveye ulaştığı bir mücadele ve başarı öyküsünü sürdürüyor. Büyük başarılara imza atabileceğini gösteren Remziye Yenikan’ın en büyük hedefi ise Türkiye şampiyonu olup, Avrupa ve dünyada Türk bayrağını dalgalandırmak.

Babasının desteğiyle boks sporuna başladığı süreci anlatan Remziye Yenikan, "4 yıldır boks sporuyla ilgileniyorum. Bir üniversitelerarası Türkiye şampiyonluğum, büyük kadınlar Türkiye üçüncülüğüm aynı zamanda Malatya’da gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası şampiyonluğum var. Bu spora babamla beraber sürekli akşamları boks maçlarını izlemem ve heveslenmemle başladım. Babamın desteğiyle, kendimin de özverisiyle bu sporu 4 yıldır yapıyorum" dedi.

"Hedefim Türkiye şampiyonu olup, ülkemi Avrupa’da ve dünyada en iyi şekilde temsil etmek"

Hedefleri ve hayalleri için yoğun tempoda çalıştıklarını dile getiren 24 yaşındaki sporcu, "Antrenörümüz Cemil Döndü sayesinde salonumuzda çok sağlam boks temelli olan arkadaşlarımız var. Avrupa şampiyonu Gizem Özer ve ondan öncesinde ise olimpiyatlarda bizi temsil ederek olimpiyat üçüncüsü olan Yakup Kılıç ağabeyimiz var. Benim de hedefim Türkiye şampiyonu olup, ülkemi Avrupa’da ve dünyada en iyi şekilde temsil etmek ve gittiğim her yerde İstiklal Marşı’nı her yerde okutmak ve dinletmektir" diye konuştu.