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Petshop malzemesi bulunan araçtan çok sayıda silah ele geçirildi

Petshop malzemesi bulunan araçtan çok sayıda silah ele geçirildi

Samsun'da petshop malzemesi yüklü araçta arama yapan polis, 7 tüfek, 5 tabanca ve 11 susturucu ve susturucu malzemesi ele geçirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun''un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun Ankara karayolunda bulunan polis uygulama noktasında durdurulan içinde petshop malzemesi yüklü araçta arama yapan polisin dikkati sayesinde araçtaki silahlar ortaya çıktı. Yapılan aramada 7 adet pompalı tüfek, 1 adet 36 calibre toplu tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 9 adet tüfek susturucusu ve susturucu dökümüne yarayan 2 adet aparat ele geçirildi. Silah ticareti yaptığı ileri sürülen T.D. gözaltına alınarak İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliğince teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

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