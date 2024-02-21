Meral Akşener'den salvolar! Erdoğan'ın o sözleri için bakın ne dedi! Eski ÖSYM Başkanı'na verilen FETÖ cezası...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Millet varsa, sen varsın; millet yoksa, sen de yoksun, Sayın Erdoğan" diye seslenen Akşener, emeklilere 11 bin lira seyyanen zam istedi. ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'e verilen FET cezasına da tepki gösterdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

- Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018'de başlamış bizim baskımızla vermek zorunda kalmıştı. Çıka çıka 2000 liraya çıkartıldı. Önümüzdeki bayramda yüzde 50 artış yapıldı. Bu bir artış mı kayıp mı? 2018'de bir emeklinin bayram ikramiyesi 250 dolara denk geliyordu. Bugün 97 dolara denk geliyor. O da dolar yerinde durursa.

Emekliye seyyanen 11 bin TL zam yapın!

- Göstermelik vaatler ikramiyeler yetmez, emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirmeyin. Mayıs ayında söylediğiniz sözü tutun, seyyanen 11 bin lira zam yapın. Böylece en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getirmiş olursunuz. Kök maaş işinden vazgeçin. Yüksek prim ödeyenleri daha fazla cezalandırmayın. Bu önerileri yaptınız yaptınız sandıkta en büyük tokadı emeklilerden yiyeceksiniz. Benden söylemesi.

Erdoğan'ın o sözlerine tepki

Erdoğan'ın "Biz varsak doğalgaz var, yoksak yok" sözlerine tepki de tepki gösteren Akşener şunları söyledi: "Sayın Erdoğan, bir seçim dönemi klasiği olarak yine çıkıp, milletimizi, tehdit etmeye başladı. Geçtiğimiz gün Ordu’da, utanmadan çıkıp, dedi ki 'Bizim olmadığımız, bir büyükşehir belediyesi; Doğal gazı, nasıl getirecek? Biz varsak, doğal gaz var. Biz yoksak, doğal gaz yok' Ne diyelim, Allah akıl fikir versin. Aynı ana muhalefet gibi görüyoruz ki iktidarın da, sinirler gergin, asaplar bozuk. Malum Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Enver Yılmaz Bey’in gördüğü, büyük ilgiden ötürü; arkadaşların psikolojileri, epey bir bozulmuş. Valla hiç kusura bakmasınlar bozmaya devam edeceğiz."

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir tepkisi

- Ülkemizdeki sorunlar, her geçen gün, çığ gibi büyürken iktidarla, ana muhalefetin, ele ele sürdürdüğü, kayıkçı kavgası tam gaz devam ederken geçtiğimiz hafta, bir hukuk garabetine daha, şahit olduk. 2020 yılında, bir rezalet ortaya çıkmıştı. Düzenlenen bilirkişi raporuyla ÖSYM’nin, 2010 ile 2015 yılları arasında gerçekleştirdiği, tüm sınavların sorularının sızdırıldığı tespit edilmişti.

- Bunun sonucunda ise dönemin ÖSYM Başkanı, Ali Demir “FETÖ üyeliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 18 yıl 6 ay hapis istemiyle tutuklanmıştı. Bu hafta ise birden bire, bir şey oldu. Ve biz bu kişinin bir anda beraat ettiğini sadece, görevini kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün ceza aldığını hükmün açıklanmasının da, 5 yıl ertelendiğini öğrendik.

- Rezalete bakar mısınız? Şimdi buradan, sormak istiyorum... Hayırdır muhteremler, ne değişti? Bir neslin, yalnız sorularını değil yıllarını, hayallerini, gençliğini çalanlar ne değişti de aklanıverdi? Herkes iyi bilsin ki onlar unutsa da biz unutmayacağız. Onlar unutturmaya çalışsa da biz unutturmayacağız. Onlar affetse de biz asla affetmeyeceğiz.