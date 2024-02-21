Bomba anket! Hangi parti hangi şehirde yüzde kaç oy kaybetti? İşte il il tam liste...
ASAL Araştırma, 14 Mayıs seçimlerine göre hangi partinin hangi şehirde yüzde kaç oy kaybettiğini araştırdı. AK parti hangi illerde oy kaybetti? CHP hangi illerde oy kaybetti? İYİ Parti ve DEM Parti'nin oy kaybettiği iller nereler? İşte 2 bin kişi ile yapılan anketten çarpıcı sonuçlar...
Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arası yapılan 2 bin kişi kişinin katıldığı "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin detay verilerine paylaştı. Peki 14 Mayıs seçimlerine göre hangi parti hangi illerde oy kaybetti?
Asal Araştırma Direktörü Adem Belede, anket sonuçlarıyla ilgili, "Saha araştırmalarımızdaki tespitlerimizde; AK Parti’nin en büyük rakibi ekonomi, yüksek konut ve işyeri kiraları, marketlerde kontrol edilemeyen fiyat artışları, akaryakıt fiyatlarının ve faizlerin yüksekliği.." dedi.
Peki hangi parti hangi ilde yüzde kaç oy kaybetti? Asal Araştırma Direktörü Adem Belede'nin partilerin oy kaybı oranlarıyla ilgili paylaşımları şöyle:
Bu pazar seçim olsa AK Parti’nin oyunun azaldığı iller
10 puan ve üzeri; Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat, Bingöl, Malatya, Sakarya, Erzurum, Karabük, Kahramanmaraş, Elazığ, Kocaeli, Rize, Ordu, Bursa, Balıkesir, Nevşehir, Samsun, Konya.
7-10 puan; Adıyaman, Ağrı, Afyonkarahisar, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Bitlis, Şırnak.
3-6 puan; Aksaray, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Muş, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak, Zonguldak.