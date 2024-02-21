Bomba anket! Hangi parti hangi şehirde yüzde kaç oy kaybetti? İşte il il tam liste...

Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde 21-29 Ocak tarihleri arası yapılan 2 bin kişi kişinin katıldığı "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" anketinin detay verilerine paylaştı. Peki 14 Mayıs seçimlerine göre hangi parti hangi illerde oy kaybetti?