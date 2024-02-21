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Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'e gidecek

Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'e gidecek

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının devam ettiği bir dönemde Türkiye'den Filistin'e önemli bir ziyaret gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'e gideceğini açıkladı. Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylık süreci, Hatay'daki seçim yarışı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile iş birliği iddiaları ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özgür Özel, 15 Nisan'da Filistin'in Ramallah kentine gideceğini belirterek, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşeceğiz. Filistin'de yakınlarını kaybedenlerle, yaralılarla, Ramallah'a götürülmüş olanlarla görüşeceğiz. Oradan bütün dünyaya ve Türkiye'ye önemli bir çağrı yapacağız." dedi.

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