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Kayseri'de okula mermi isabet etti, sınıfın camından içeri girdi

Kayseri'de okula mermi isabet etti, sınıfın camından içeri girdi

Kayseri'de Aydınlıkevler Anadolu Lisesi'nin camı kırılmış halde bulununca yapılan incelemede gece ateşlenen bir silahtan gelen merminin isabet ettiği öğrenildi.

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Kayseri, Çorakçılar Mahallesi Kartopu Sokak'taki Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşlenen mermi isabet etti.

Gece saatlerinde ateşlendiği iddia edilen mermi okulun son katında bulunan sınıfın camını kırdı. İhbar üzerine okula polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan değerlendirmelerde merminin yorgun mermi olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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