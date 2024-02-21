Bodrumsporlu milli sporcular, 8’i altın 14 madalyayla yuvaya döndü

Yalova’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonasında Bodrumsporlu milli sporcular 8 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı.

Abone ol

Milli sporcuların başarılarından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı, “Bizler Bodrumspor olarak başkanımız Rıza Karakaya önderliğinde Bodrum yarımadamızda çeşitli branşlarımızla genç yeteneklerimizi amatör branşlarımızla tanıştırmayı ve bu yetenekleri geliştirerek yerel ve ulusal anlamda başarı göstermek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bodrumspor Wushu Kung Fu branşı milli sporcuları 16 Şubatta Yalova’da düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu şampiyonasında Muğla’yı temsilen rakiplerine karşı kıyasıya mücadele etti. 23 ilden 375 sporcunun katıldığı şampiyonada, Taolu branşında yarışan milli sporculardan Cansu Aydemir 1 altın, 1 gümüş, genç kız kategorisinde Sude Naz Çam 2 altın, yıldız erkekler kategorisinde Mehmet Ege Tezer 1 altın, 1 gümüş, genç erkekler kategorisinde Yavuzcan Parlak 2 bronz, 1altın, Baybars Altuntabak 2 gümüş ve Eren Ateş 2 altın madalya kazandı. Toplamda 8 altın 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 14 madalya kazanan milli sporcular büyük sevinç yaşadı. Şampiyonadaki başarıların ardından Bodrum’a dönen 6 genç yetenek Bodrumspor Gümbet Tesislerinde Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı ve antrenör Ali Top önderliğinde bir araya geldi.

Bodrum sancağını başarılarla dalgalandırıyoruz

Yüzlerce sporcu ile farklı branşlarda ivme yakaladıklarını söyleyen Branşlardan Sorumlu Asbaşkan Fatih Öztarakçı, “ Bodrumspor kulübü olarak çeşitli branşlarda faaliyet gösterdiğimiz sporcularımızın yerel ve ulusal anlamda katılım gösterdiği yarışmalarda göstermiş oldukları başarıları anlatmak için sizlerle bir aradayız. Bizler Bodrumspor kulübü olarak başkanımız Rıza Karakaya önderliğinde Bodrum yarımadamızda çeşitli branşlarımızla genç yeteneklerimizi amatör branşlarımızla tanıştırmayı ve bu yetenekleri geliştirerek yerel ve ulusal anlamda başarı göstermek için var gücümüzle yönetimimiz olarak çalışıyoruz. Kulübümüzün kıymetli branşı olan Wushu’da genç yeteneklerimiz Yalova’da yapılan şampiyonada kazandıkları çeşitli derecelerle ve madalyalarla bizleri mutlu ettiler. Bodrumspor kulübü olarak her zaman hedefleri olan bir kulübüz. Farklı branşlarda müsabakalara katılan 706 tane lisanlı oyuncumuz var. Bunlara baktığımızda yüzme, voleybol, Wushu, Judo, Masa tenisi, yelken gibi branşlarla farklı müsabakalarda Bodrum sancağını başarılarla dalgalandırıyoruz” dedi.

Bodrum’a tekrar gurur yaşattık

Sporcularının başarısından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Wushu Kungfu Antrenörü Ali Top, “Desteklerinden dolayı kulübümüze ve Bodrum Belediyesine teşekkür ederiz. 2006 yılından beri bu branşı Bodrum’da yapıyoruz. Başta Türkiye şampiyonlukları olmak üzere ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılıyoruz. Birçok milli sporcu yetiştirdiğimiz gibi şuanda aktüel olan sporcularımız Yalova’da yapılan Wushu Türkiye Şampiyonasında alınan başarılarından dolayı kutluyorum. 6 sporcuyla katıldık farklı kategorilerde yarıştık. Toplam 14 madalya aldık ve bunların içerisinde 8 birincilik, 4 ikincilik ve 2’de üçüncülük alarak Bodrum’a tekrar bu gururu yaşattık. Sporcularım geçen sene Avrupa şampiyonası ve Balkan şampiyonlarına katıldı ve burada da dereceler yaptılar. Hedefimiz sporcularımızın milli takımda devam etmeleri ve tekrar Avrupa ve dünyada derece yapmalarını sağlamak” diye konuştu.

Hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten takım kaptanı Sude Naz Çam, “Yaklaşık 9 yıldır bu sporu yapıyorum. Çok sayıda Türkiye, Avrupa ve Balkan Şampiyonlukları olmak üzere 35’in üzerinde madalyam var. Hedefim uluslararası arenada başta dünya şampiyonluğu olmak üzere daha çok şampiyonluklar yakalamak” diye belirtti.

Genç yıldız Baybars Altuntabak ise, “11 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu yıl Türkiye Şampiyonasında 2 ikincilik 1’de birincilik elde ettim. Çokça kez ulusal ve uluslararası turnuvalarda bulundum oralarda dereceler yaptım. 100’den fazla madalyam var, milli sporcuyum. Dünya şampiyonasında derece yapmayı hedefliyorum. Hocamız çok değerli ve o olmasaydı bu başarılar olmazdı” dedi.

Dünya şampiyonasına hazırlandığını söyleyen Eren Ateş, “ 12 yıldır bu sporu yapıyorum. Çokça kez ulusal ve uluslararası turnuvalarda bulundum 1’incilikler ve 2’incilikler elde ettim. Ali hocamıza çok teşekkür ederim onun sayesinde başardım. Şuan ki hedefim Sivas’a gidip dünya şampiyonlarıyla kamp yapacağız ve sonra dünya şampiyonasında derece elde etmek istiyorum” diye konuştu.