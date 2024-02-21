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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a "anne" desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'a "anne" desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ana ocağı" Emirdağ ile Bolvadin ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, esnafı ziyaret etti. AK Parti'nin belediye başkan adayları için oy isteyen Bakan Göktaş'ı annesi Güler Özdemir de ziyaretleri sırasında yalnız bırakmadı, kızına destek oldu.

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Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerini ziyaret ederek AK Parti seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak "ana ocağı" olarak nitelendirdiği Emirdağ'a giden Göktaş, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi, vatandaşlarla bir araya geldi. Uzun Çarşı ve Yoğurt Pazarı'nda esnafı ziyareti Göktaş daha sonra Bolvadin'e geçerek partisinin seçim koordinasyon merkezini açtı, esnafı gezdi.

Bakan Göktaş'a ilçe ziyaretleri sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti'nin Emirdağ belediye başkan adayı Serkan Koyuncu ve Bolvadin belediye başkan adayı Fatih Kayacan da eşlik etti.

Tek tek iş yerlerini ziyaret eden, esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Göktaş'ın, temasları sırasında önemli bir destekçisi daha vardı.

Bakan Göktaş'ı annesi Güler Özdemir de programı sırasında yalnız bırakmadı. Kızı ile esnafı gezen Güler Özdemir, seçim çalışmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a eşlik etti, destek verdi.

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