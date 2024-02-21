Kontrolden çıkan okul servisi tarlaya uçtu

Eskişehir’de alkollü olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan okul servisi, tarlaya uçtu.

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Kaza, gece saatlerinde Erenköy Mahallesi Yavuzlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 S 0672 plakalı okul servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerleri aşan okul servisi, yol kenarında bulunan araziye saplandı. Okul servisinin boş olmasından dolayı kazada yaralanan olmadı. Öte yandan çevredeki görgü tanıkları, servis sürücüsünün alkollü olduğunu iddia etti.