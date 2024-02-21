İsrail'e karşı Silva'ya bir destek de Bolivya'dan!

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı desteklediğini duyurdu.

Abone ol

Arce, X'teki paylaşımında, Bolivya olarak, Brezilya Devlet Başkanı ve "kardeş" Luiz Inacio Lula da Silva'yla dayanışma içinde olduklarını ve kendisini tamamen desteklediklerini belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı'nın İsrail'de, cesur Filistin halkına karşı işlenen soykırım hakkında doğruları söylediği için "istenmeyen kişi" ilan edildiğine dikkati çeken Arce, "Tarih, bu barbarlığa kayıtsız kalanları affetmeyecektir." ifadesini kullandı.

Lula da Silva'nın, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle nitelemesi

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, 18 Şubat Pazar günü Afrika'da bir zirvede yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de yaptıklarını Nazi lideri Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetmiş ve Gazze Şeridi'nde olanları "savaş değil, soykırım" olarak nitelemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Brezilya Devlet Başkanı'nın sözlerine "kırmızı çizginin aşıldığı" ifadeleriyle tepki göstermişti.

Silva'nın 19 Şubat Pazartesi günü İsrail tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesinin ardından Brezilya, Tel Aviv Büyükelçisi'ni "istişareler" için geri çağırmıştı.