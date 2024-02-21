Altın madeni faciasında aramalar durduruldu! Ali Yerlikaya: "Güvenli çalışma imkanı sağlanana kadar..."

ERZİNCAN'ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik'e ait altın madeni faciasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları durduruldu. Kararı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu...

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, 9 işçinin toprak altında kaldığı Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni faciasıyla ilgili açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toprak altında kalan 9 işçiyi arama faaliyetlerine "güvenli çalışma imkanı sağlanıncaya kadar" ara verildiğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar son durumu aktarırken, 'Heyelan riski devam ediyor. Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor.' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da olayda ihmal ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde hesabını vereceğini vurguladı.

Toprağın taşınma faaliyeti sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

- Kuzey sularının buraya karışmaması için yoğun bir çalışmaya devam ettik. Arama faaliyetleriyle alakalı 2 gün önce devam eden heyelanla ilgili süreç durmuştu. Ama heyelan olan alanda toprağın taşınma faaliyeti devam ediyor.

- Ailelerin büyük bir çoğunluğu burada yaşayan, bilen insanlar. Onlarla birlikte süreci yürütüyoruz. Onların yanında olduğumuzu sizlerin aracılığıyla bir kez daha belirtmek istiyorum.

- Olayın oluş nedeniyle alakalı soruşturmalarımız devam ediyor. Bu konun neden meydana geldiğinin kök sebeplerini araştırıyoruz. Şu anda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere adli işlemler devam ediyor. Bu sayı artabilir. Buradaki çalışanlara adli organlar gerekli çalışmaları yapacaklardır.

Sabırlı ve Mangal'da faaliyetlere ara verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

- Devletimiz hükümetimiz her zaman olduğu gibi çok büyük bir seferberlik ruhuyla buraya geldi. Bu büyük bir kaza, liç alanı dediğimiz alandan her iki tarafa büyük bir toprak kayması. 8 milyon metreküp ve aksi istikamete 2 milyon metreküp akan bir topraktan bahsediyoruz.

- Bu yığın liç alanlarının kontrol eden sismik ölçümlerden bahsetmiştik. Her anı takip edip raporluyoruz, bunları bilim insanlarımızla değerlendiriyoruz.

- 3 gün öncesinde güvenlik gerekçesi nedeniyle arama faaliyetlerine ara vermiştik. Sebebi de önce arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini öncülüyoruz. Yukarıdaki stent de aktif şekilde kaymalar devam etti.

- Sabırlı ve Mangal açık ocağındaki faaliyetlere ara veriyoruz. Aşağıdaki güvenli çalışmaya vesile olana kadar arama çalışmalarına ara veriyoruz.

Çalışmaları titizlikle sürdüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

- Bizim bakanlığımızı ilgilendiren tarafıyla arkadaşlarımız geldiğinde ilk yaptığı iş heyelan alanında biriken toprağın nehirle buluşmasını kesmekti. Sonra bu toprağın güvenli alana nakli için tespitler yapıldı.

- Bir taraftan da bu toprağın insan ve çevre sağlığına zararları var mı? sorusuna cevap için arkadaşlarımız her gün 9 tane buradan numune alıp labaratuvarlarda inceledi. Şu ana kadar tehlikeli bir atığa rastlanmadı.

- Çok şükür burada tehlikenin oluşmaması için önemliydi. Burada çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her gün topraktan numune alacağız, havadaki çalışmaları sürdüreceğiz.

Gelememe nedenim sağlık sorunları... - Bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon gerçekleştirildim. Burada hadisenin olduğu gün de 2 saatlik bir operasyon gerçekleştirdim. Olayın ilk olduğu andan itibaren narkozun etkisinden kurtulduğum andan sonra olayları anbean takip ettim. Gelememe nedenim sağlık sebepleri, özür dilemem gerekirse tüm kamuoyundan özür dilerim.

- Bir takım çet raporundaki yenilenmeler olmuş. Bir çet raporu için müracaat edildiğinde uzun bir süreç var. Çet raporu için müraacat edildiğinde yerine göre 15-20 kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. Sonra da yerine getirilmesine gerektiren şartlar var. Herkes kendi alanına düşen meselede Bakanlıklarımız denetimlerini yapıyor. 135 tane denetim yapılmış.

- 2012'de bir boruda patlama gerçekleşmiş. Ve kapatma cezası verilmiş. O günden sonra neredeyse her gün uğrayarak burada çevreye zarar veriliyor mu verilmiyor mu" arkadaşlarımız ölçümler yapmaya devam etmişler.

Suların baraja akmaması için set yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

- İlk andan itibaren DSİ ekiplerimiz burada acil plan eylemleri oluşturdu. Öncelikli yüzey sularının baraja akamaması için set oluşturuldu. Bunu 10 metreye ulaştıracağız. Bunun daha da önünde gelecek olan yağışları da depolama amacıyla 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek.

- Gelecek olan temiz suların da maden sahasına girmemesi için baypas sistemi planlanıyor.

Kimin ihmal ve kusuru varsa...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Bütün iş yerlerinde ve üretim sahalarında bizim için en önemlisi çalışanların sağlığı ve güvenliği. Olayla ilgili idari hukuk ve süreç devam ediyor. En son noktada ihmal ve kusuru kim varsa hukuk önünde hesabını verecektir.' açıklamasında bulundu.