Zonguldak'ta 70 yaşındaki adamı sokak ortasında dövdüler

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 70 yaşındaki Mehmet Akkaş gece saatlerinde evine gitmek üzereyken darp edildi. Köy muhtarından yardım isteyen Akkaş'ın başına çok sayıda dikiş atılırken olayın failleri hakkında çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Devrek ilçesinde yaşandı. 70 yaşındaki Mehmet Akkaş, gece saatlerinde misafirlikten döndüğü sırada saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Akkaş, köy muhtarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet Akkaş'ın başına çok sayıda dikiş atıldı. Şüphelendiği kişileri jandarmaya bildirerek şikayetçi olduğunu anlatan Mehmet Akkaş, adalete güvendiğini ve olayın sebebinin muhtarlık seçimleri olduğunu öne sürdü.

Başka bir adaya oy vermesi istendiği için sürecin bu duruma geldiğini öne süren Akkaş, şöyle dedi:

"Ben akşam saatlerinde eşim ile komşu ziyaretinden dönerken üç kişi yoluma pusu kurdu, darp edildim. Başıma sopalarla vurulup ölümcül darbeler aldım. Köy muhtarımız tarafından ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Beyin kanaması geçirme tehlikesi karşı sabah saat 10'a kadar hastanede müşahede altında kaldım. Başıma 30'dan fazla dikiş atıldı. Benim şikayetçi olduğumu haklı olduğumu anladıklarından engelli oğluma iftira atarak suçlayamaya kalktılar. Oğlum köy halkı tarafından sevilen bir çocuktur.

Jandarma ekipleri de köy halkına sorarak suçsuz olduğu anlaşıldı. Benim canıma kast edenler başka bir şekilde iftiralar atarak ört bas etmeye kalkıştılar. Ben adalete güveniyorum benim canım bir oydan önemli değil. Görüşlerim farklı olabilir. 70 yaşında bir insanım. Karşı koyacak durumum da yok.

Bu kişiler daha önce yakınlarımın mallarına zarar vererek göz dağı verdiler. Benim köyde huzurum kalmadı, psikolojik olarak da etkilenmeye başladım. Artık bu kişiler farklı bir adayı destekleyerek oylarımızı değiştirtmeye çalışıyorlar. Adalete güvenin sonsuz bu kişilerin gerekli cezaları almasını istiyorum, köyde huzurumuz kalmadı."

Mehmet Akkaş, yaşadıklarını anlatırken göz yaşlarına hakim olamadı. Olayın ardından darp raporu olarak kendisini darp edenler hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.