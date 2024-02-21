Manisa'da sanat güneşi Zeki Müren şarkılarıyla anıldı

Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki Türk sanat müziği korosu, ‘Bir Demet Zeki Müren’ konseriyle katılımcılara keyifli dakikalar yaşatırken, sanat güneşi olarak anılan usta sanatçı en sevilen şarkılarıyla anıldı.

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Yunusemre Halk Eğitimi Merkezi (HEM) bünyesinde kurulan Türk sanat müziği korosu, ‘Bir Demet Zeki Müren’ konseriyle usta sanatçıyı unutmadı. Sanat güneşi olarak anılan Zeki Müren'in hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan gecede koro, sanatçının 20 eserini seslendirdi. Koro Şefi Şebnem Coşkun yönetiminde 50 kişiden oluşan ekip, usta sanatçının eserlerini iki bölümde seslendirirken, konser yoğun ilgi gördü. Protokol üyeleri ve vatandaşlarda, zaman zaman söylenen şarkılara cep telefonu ışıklarıyla eşlik etti.



Yunusemre HEM Müdürü Ayşen Oğuz, “Kurduğumuz koromuz dağılmadı ve koroya olan talep artarak devam etti. Bir Demet Zeki Müren konseri için koromuzun çalışmaları yaklaşık 6 aydır devam ediyordu. Koromuz sazlarıyla birlikte 50 kişiden oluşuyor" dedi. Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve çok sayıda vatandaş katıldı.