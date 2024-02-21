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Milletvekili katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Milletvekili katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisi Milletvekili Efeso Collins, başkent Aukland'da katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

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Stuff News'un haberine göre, Collins, yerel toplulukları desteklemek için bağış toplayan "ChildFund Water Fun" hayır kuruluşunun düzenlediği festivalde, su kovasıyla katıldığı koşu sırasında fenalaştı.

Festival alanındaki sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Collins, kurtarılamadı. Yeşiller Partisinin Samoa kökenli milletvekili Collins, 49 yaşındaydı.

Yeni Zelanda Yeşiller Partisi eş başkanları Marama Davidson ve James Shaw, Collins'in ölümüne ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, "Yeni Zelanda ve Yeşiller Partisi, eşitlik ve adaletin en kibar ve fedakar insanlarından birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Efeso Collins, tüm partilerin ve toplumun saygısını kazanan bir toplum lideriydi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ve muhalefet partisi Başkanı Chris Hipkins de Collins'in ölümü nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

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