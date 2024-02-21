İyi Parti'de istifa depremi devam ediyor! Kurucu isim de bıraktı

İş insanı Sıtkı Polat, kurucusu olduğu İYİ Parti’nin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Polat, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

İş insanı Sıtkı Polat, kurucusu olduğu İYİ Parti’nin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti’nin merkez sağı toparlayacağına inandığını belirten Polat, son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini ifade etti.

İş insanı Sıtkı Polat, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan iş insanı Sıtkı Polat, daha sonra İYİ Parti’ye katılmıştı.

"İYİ Parti’nin merkez sağı toparlayacağına inandığını" ancak son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini kaydeden Sıtkı Polat, istifa ettiğini belirterek gelişmeleri izleyeceğini söyledi.

2014'te AK Parti'den ayrılan Polat, 2016'da Meral Akşener’in liderliğinde başlatılan "Cesurlar Hareketi"ne katılarak İYİ Parti’nin kuruluşu olan; 25.10.2017 tarihinde Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev aldı ve bu görevini aktif olarak sürdürdü.