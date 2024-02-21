BIST 9.322
DOLAR 30,97
EURO 33,47
ALTIN 2.019,52
HABER /  GÜNCEL

İyi Parti'de istifa depremi devam ediyor! Kurucu isim de bıraktı

İyi Parti'de istifa depremi devam ediyor! Kurucu isim de bıraktı

İş insanı Sıtkı Polat, kurucusu olduğu İYİ Parti’nin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Polat, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Abone ol

İş insanı Sıtkı Polat, kurucusu olduğu İYİ Parti’nin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti’nin merkez sağı toparlayacağına inandığını belirten Polat, son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini ifade etti.

İş insanı Sıtkı Polat, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Daha önce AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan iş insanı Sıtkı Polat, daha sonra İYİ Parti’ye katılmıştı.

"İYİ Parti’nin merkez sağı toparlayacağına inandığını" ancak son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini kaydeden Sıtkı Polat, istifa ettiğini belirterek gelişmeleri izleyeceğini söyledi.

2014'te AK Parti'den ayrılan Polat, 2016'da Meral Akşener’in liderliğinde başlatılan "Cesurlar Hareketi"ne katılarak İYİ Parti’nin kuruluşu olan; 25.10.2017 tarihinde Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev aldı ve bu görevini aktif olarak sürdürdü.

ÖNCEKİ HABERLER
Evde çıkan yangın kısa sürede apartmana sıçradı
Evde çıkan yangın kısa sürede apartmana sıçradı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Ekrem İmamoğlu, vaatlerini açıkladı! 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği
Ekrem İmamoğlu, vaatlerini açıkladı! 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım desteği
Milletvekili katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Milletvekili katıldığı koşu etkinliğinde fenalaşarak hayatını kaybetti
İsrail, yine Suriye'ye saldırdı: 2 ölü!
İsrail, yine Suriye'ye saldırdı: 2 ölü!
Manisa'da sanat güneşi Zeki Müren şarkılarıyla anıldı
Manisa'da sanat güneşi Zeki Müren şarkılarıyla anıldı
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif
TCMB'nin TL depo alım ihalesine yeni teklif
Adıyaman'da çiftçilere zirai alet ve ekipman dağıtıldı
Adıyaman'da çiftçilere zirai alet ve ekipman dağıtıldı
Memleket değiştirten aşk, tekerlekli sandalyeye takıldı
Memleket değiştirten aşk, tekerlekli sandalyeye takıldı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin vatandaşlara seslendi: Hep beraber taşın altına elimizi koyalım!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin vatandaşlara seslendi: Hep beraber taşın altına elimizi koyalım!
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı!
Rize'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 kişi tutuklandı!