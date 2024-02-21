Kemer’e sinema salonu geliyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’in en büyük eksikliklerinden biri olan sinema salonunu ilçeye kazandırıyor.

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Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Cinemapink Genel Müdürü Selim Yavuzoğlu ile yaptığı görüşme sonucunda Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nun sinema salonuna dönüştürülmesine karar verdi.

Gelecek hafta başlayacak olan çalışmaların 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Vizyonda olan filmlerin gösterileceği sinema salonunun 90 kişilik olacağı belirtildi.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamada, “Kemer’imizin en büyük eksiklerinden biri olan sinema salonunu vatandaşlarımızın hizmetine kazandırıyoruz. Belediyemiz kültür salonuna yapılacak çalışmaların tamamı Cinemapink şirketi tarafından gerçekleştirilecek. Desteklerinden dolayı Cinemapink Genel Müdürü Selim Yavuzoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Topaloğlu ve Cinemapink Genel Müdürü Yavuzoğlu, daha sonra çalışmaların yapılacağı Kemer Belediyesi Kültür Salonu’nda incelemelerde bulunarak fikir alışverişinde bulundu.