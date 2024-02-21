Düzce’de hayırseverlerin desteğiyle yapılan Azmilili İlkokulu açıldı

Düzce’de Düzce Belediyesi ve hayırseverlerin desteği ile yapılan Azmilili İlkokulu düzenlenen törenle açıldı.

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Açılışa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, haziran ayından bu yana hayırseverlerin desteği ile 2 bin 200’ün üzerinde sınıf kazandırıldığını söyledi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün büyük çabaları ve hayırseverlerin desteğiyle kazandırılan Azmimilli İlkokulu açılışına katıldı. Bakan Tekin, okulda kendisini karşılayan ve çiçek Ali Demir ile Ayça isimli öğrencilerle sohbet etti.

Açılışta konuşan Bakan Tekin, kendisinin göreve geldiği günden bu yana sadece hayırseverler tarafından yaptırılan okulların açılışına gittiğini belirterek “Belediye Başkanımız Bakanımız (Faruk Özlü) konuşmasında da ifade etti. Bu okulun yapımına katkı veren hayırseverlerimiz var. Ben bu vesileyle bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bakan olduğum tarihten itibaren bende sadece hayırseverlerin yaptığı okulların açılışına gidiyorum. Gitme sebebimde hayırseverlerimizin bizzat yanlarına gidip desteklerinden ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etmek. Bu vesileyle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Haziran ayından itibaren bu şekilde kendilerine giderek açılışlarını yaptığımız okullarda, kendilerinden yeni okul talep ederek Türk eğitim sistemine kazandırdığımız yaklaşık olarak 2 bin 200 derslik var, protokolünü imzaladığımız. Yani kendilerine teşekkür ederken birde bu katkı ve desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Şimdi de birazdan aynısını yapacağız. Milletimizin eğitim öğretimde hak ettiği noktaya gelmesi için çaba sarf etmiş olacağız. Düzce’de şu an hali hazırda inşaattı devam eden 200’ün üzerinden derslik var. Programa aldığımız dersliklerde 72 dersliği programa almış oluyoruz. Rakam böyle küçük gibi görünüyor ama şunu görmek lazım. Düzce’deki toplam derslik sayısı 4 bine yakın 3 bin 800 civarında sözünü verdiğimiz dersliklerde bitince fiziki yapı yüzde 10 artmış olacak” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Genel Merkez Kadın kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından okulun yapımında katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür plaketi verildi. Bakan Tekin daha sonra okula girerek sınıfları gezdi.