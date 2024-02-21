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HABER /  POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den milli muharip uçak KAAN açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den milli muharip uçak KAAN açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunun başarıyla gerçekleştirmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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CHP lideri Özel, KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"1973'ten bu yana havacılık sektörümüze önemli katkılar sağlayan Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağımız KAAN'ın ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesini tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun."

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