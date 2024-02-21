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Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Tarihi anlar böyle görüntülendi

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Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Tarihi anlar böyle görüntülendi

Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Tarihi anlar böyle görüntülendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN, ilk uçuşunu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı ilk uçuş anını paylaştı 

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Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Tarihi anlar böyle görüntülendi

Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan KAAN, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi.

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Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Tarihi anlar böyle görüntülendi

KAAN, sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. KAAN'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu.

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Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Tarihi anlar böyle görüntülendi

KAAN'ın özellikleri neler? KAAN, radar dalgalarını sönümleme özelliğine sahip kompozit malzemelerden üretilmiş olup çift motorlu, düşük görünürlüklü, gelişmiş atış sistemleri ve çift fonksiyonlu radar gibi özelliklere sahiptir.

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