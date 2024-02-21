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Beşiktaş'ta, İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta, İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, minyatür kale maç ve ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Dizinde ağrıları bulunan Arthur Masuaku, tedbir amaçlı dinlendirildi. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıç ise antrenmana katılmadı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı idmanla İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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