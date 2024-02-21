Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli

Elazığ’da jandarma ekipleri kent genelinde sokak hayvanları için mama bıraktı.

Abone ol

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde asayiş ve huzuru sağlamanın yanı sıra can dostlarını da unutmuyor.

Bu çerçevede HAYDİ ekipleri başta tarihi Harput olmak üzere kent genelinde yiyecek bulmakta zorlanan kedi ve köpekler için çalışma yaptı.

Kentin farklı noktalarına giden ekipler, sokak hayvanları için mama bıraktı.

Dağıtımlar esnasında jandarma ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek şefkat göstermeyi de ihmal etmiyor. Bazı sokak hayvanları ise mamalarını jandarma ekiplerinin ellerinden yiyor