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Köşk’te İYİ Parti’yi Baş Ailesi sırtladı

Köşk’te İYİ Parti’yi Baş Ailesi sırtladı

Aydın’ın Köşk ilçesinde İyi Parti’yi adeta Baş Ailesi sırtladı. Adaylar netleşinceye kadar Köşk Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışması yapan Yaşar Baş, aday olamayınca hanımı Nilgün Baş aday gösterildi.

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Nilgün Baş’ın 11 kişilik meclis üye listesinde Baş soy ismini taşıyan 2 ismin yer alması dikkat çekti.
31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimlerde İYİ Parti Köşk ilçesinde adeta Baş Ailesi’ne teslim edildi. Partinin ilçe başkanlığına belediye başkan adayı olmayan Yaşar Baş getirilirken, Belediye Başkan Adaylığına ise hanımı Nilgün Baş getirildi. Nilgün Baş’ın Belediye Meclis Üyesi adayları ise Mustafa Muzaç, Ali Özdemir, Seda Kurşun, Adem Baş, Halil Erdoğan, Hakkı Moran, Esra Tutantaş, Nihat Ülker, Yaşar Yörük, Fatma Coşan, Mustafa Baş, Abdülkerim Ceylan, Tevhide Coşkun’dan oluşurken yedek listede de aynı soy isimle Elveda Baş’ın adının yer alması dikkat çekti.

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