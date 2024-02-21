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Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 23 Şubat Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve kısa pas çalışmalarıyla başlayan idmanda çift kale maç yapıldı.

Antrenmana sakatlığı bulunan Alim Öztürk katılmazken, Marc Bola takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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