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Listeyi geç teslim etmişlerdi! Karar verildi, CHP'de bir isim daha seçime giremiyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Listeyi geç teslim etmişlerdi! Karar verildi, CHP'de bir isim daha seçime giremiyor

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde aday listesinin Yüksek Seçim Kuruluna geç teslim edilmesinden dolayı CHP’li Saruhanlı Belediye Başkanı ve Başkan adayı Zeki Bilgin seçime giremiyor.

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı Zeki Bilgin ile meclis üyeleri aday listesi, süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu, CHP'nin aday listesinin süresi içinde teslim edilmediği gerekçesiyle kabul edilmemesine karar verildi.

Mevcut belediye başkanı ve CHP'nin belediye başkanı adayı olan Zeki Bilgin ile meclis üyesi adaylarının yer aldığı listenin dün saat 17.00'a kadar teslim edilmesi gerekirken saat 17.08'de teslim tutanağına geçirildiği öğrenildi. 

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