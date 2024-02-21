BIST 9.312
DOLAR 31,01
EURO 33,67
ALTIN 2.020,70
HABER /  SPOR

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Abone ol

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. İki bölüme ayrılan futbolcular, top kapma idmanıyla devam etti. Kaleciler, yeni kaleci antrenörü Sandro Zufic yönetiminde çalıştı.

Sakatlığı süren Joshua King antrenmanda yer almazken, kas yorgunluğu ölçümü yapılan Edin Dzeko, tedbir amaçlı olarak ayrı salonda kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

Sakatlığını atlatan Fred, ilk bölümde takımla çalışırken, daha sonra özel programı dahilinde antrenör eşliğinde antrenman yaptı.

Sarı-lacivertliler idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalıştı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
Jandarmadan, sokak hayvanlarına şefkat eli
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Listeyi geç teslim etmişlerdi! Karar verildi, CHP'de bir isim daha seçime giremiyor
Listeyi geç teslim etmişlerdi! Karar verildi, CHP'de bir isim daha seçime giremiyor
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar!
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırımlar!
Köşk’te İYİ Parti’yi Baş Ailesi sırtladı
Köşk’te İYİ Parti’yi Baş Ailesi sırtladı
Başkan Yalçın: “Kuruköprü’ye ne yapsak az”
Başkan Yalçın: “Kuruköprü’ye ne yapsak az”
Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bergama'da meclis üyesi adayı olan Hüsnü Şenlendirici'den ilk açıklama
Bergama'da meclis üyesi adayı olan Hüsnü Şenlendirici'den ilk açıklama
Diyarbakır’da yağmur suyu şebekesi yenileniyor
Diyarbakır’da yağmur suyu şebekesi yenileniyor
Fildişi Sahili’ne tarhana, Almanya’ya tablo ihraç edecekler
Fildişi Sahili’ne tarhana, Almanya’ya tablo ihraç edecekler
Başkan Çolakbayrakdar: “Çocuklarımızın mutluğu, ailelerin mutluluğudur”
Başkan Çolakbayrakdar: “Çocuklarımızın mutluğu, ailelerin mutluluğudur”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den milli muharip uçak KAAN açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den milli muharip uçak KAAN açıklaması