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Anaokulu öğrencilerine jandarmadan trafik eğitimi

Anaokulu öğrencilerine jandarmadan trafik eğitimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, anaokulu öğrencisi miniklere trafik eğitimi verdi.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik birimleri, Akhisar ilçesi Yırcalı Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere, öğretmenlerinin de katılımıyla yaya geçidi, emniyet kemeri kullanımı ve okul servis araçlarına inme binme konularında eğitim verdi.

Anaokulu öğrencisi miniklerin büyük ilgi gösterdiği eğitimin ardından jandarma ağabeyleri, minik öğrencilere trafik kurallarını anlatan boyama ve hikaye kitapları ile çeşitli oyuncaklar hediye etti.

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