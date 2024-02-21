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Hasarlı binada asansör boşluğuna düştü, ağır yaralandı!

Hasarlı binada asansör boşluğuna düştü, ağır yaralandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı hasarlı bir binanın asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nakkaş sokak içerisinde bulunan ve depremlerde hasar aldığı ileri sürülen 6 katlı bir apartmanda söküm yapan İ.D.’nin beraberindeki arkadaşı M.B. (47) henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Durumun fark edilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı M.B. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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