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Alanya’da okulda yangın paniği: Sınıflar kullanılamaz hale geldi

Alanya’da okulda yangın paniği: Sınıflar kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki bir okulda yangın çıktı. Alevlerin 3 sınıfa zarar verdiği yangında, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde bir özel okulda klimadan çıkan ve 3 sınıfta hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çarşı Mahallesi’ndeki bir özel okulun giriş katında bulunan boş sınıfta, klimadan kaynaklanan yangın çıktı.

Yangını fark eden görevlilerin haber vermesi üzerine okula polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kısa sürede söndürüldü.

Öğrencilerin konferans salonunda olduğu sırada çıkan yangının zarar verdiği 3 sınıf kullanılamaz hale geldi.

Yangın çıktığını duyan çok sayıda veli okula gelerek, zarar gören sınıflarda eğitim gören çocuklarını evlerine götürdü.

Bu öğrencilerin yarın başka sınıflarda eğitime devam edeceği öğrenildi.

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