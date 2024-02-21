VAR kayıtları ve konuşmalar yayınlandı eski hakem Deniz Çoban ne dedi?

TFF, 20 Şubat itibarıyla VAR kayıtlarını açıklamaya başlarken açıklanan kayıtların yankıları sürüyor. Eski hakem Deniz Çoban, kayıtları değerlendirirken dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren VAR kayıtlarının açıklanacağını duyurmuştu.

Süper Lig'de VAR kayıtlarının açıklanması uygulaması 20 Şubat itibariyle başladı. TFF, YouTube kanalından Süper Lig maçlarında sahada inceleme yapılan kayıtları yayınlandı.

VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntülü olarak da taraftarlara sunulacak.

Açıklanan kayıtların yankıları sürerken eski hakemlerden Deniz Çoban, Fanatik'te TFF'nin VAR kayıtlarını açıklamasını değerlendirdi. Çoban açıklamasında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"Yayınlanan konuşmalarda, yeni bir "ofsaytımsı" vakası yaşamamak için belli ki bazı müdahaleler yapılmış. Buna rağmen bazı diyaloglar tartışma konusu olabilir. Hakemlerin farkında olmadan ağzından çıkan bir kelime başlarına iş açabilir. Konuşma kayıtlarının birinde VAR hakemi: "Top ele gidiyor!" diyor. Bu ifade "İhlal yok" anlamına gelecekken, aslında penaltı için davette bulunmuş."

"Bir diğer VAR konuşmasında, VAR’daki hakem protokol dışına çıkarak "Penaltı, kart yok!" diyor. Göz önünde bir maçta, sarı kartı olan bir oyuncu için VAR’daki hakemin üzerine vazife değilken böyle bir cümle kurduğunu "Kart yok!" dediğini düşünün. Ne senaryolar yazılır?"

"Polemik konusu olmaya müsait"

"Bazı kayıtlarda hakemler VAR’dan "Penaltı veriyorum, iptal ediyorum!" diyerek onay alır gibi davranıyorlar. VAR’lar da hakemleri "evet penaltı" gibi yönlendiriyor. Bunlar doğal akışta kullanılan spontane konuşmalar olsa da yarınlar da polemik konusu olmaya çok müsait."

Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar

TFF, Süper Lig’in 26. haftasında oynanan 6 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

Kasımpaşa - Fatih Karagümrük mücadelesinin 79. dakikasında ev sahibi ekibin attığı 2. gol öncesi potansiyel elle oynama için inceleme verildi. Hakem Kadir Sağlam, pozisyonu izleyerek golü iptal etti.

Hatayspor - Sivasspor maçının 80. dakikasında ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, inceleme sonrası iptal edildi.

Alanyaspor - Adana Demirspor karşılaşmasının 64. dakikasında elle oynama için inceleme verildi. Kenara gelerek pozisyonu izleyen hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.

Gaziantep FK - Samsunspor maç sonu; Şiddetli hareketten dolayı izleme tavsiyesi ve hakemin kararı ile 3 numaralı oyuncu ihraç edildi.

Pendikspor - Trabzonspor müsabakasının 26. dakikasında Halil Akbunar ile Meunier arasındaki pozisyonda hakem Halil Umut Meler, önce penaltı noktasını gösterdi. İzleme tavsiyesi üzerine hakem Meler, penaltıyı iptal etti.

Başakşehir - Kayserispor mücadelesinin 90+7. dakikasında elle oynama için inceleme verilirken, pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, ev sahibi lehine penaltı kararı verdi.

Maçta gol iptali

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında VAR kayıtlarının açıklandığı bir diğer karşılaşma ise Trabzonspor'un deplasmanda Pendikspor'u 2-0 yendiği maç oldu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler, karşılaşmanın 25. dakikasında Trabzonspor lehine penaltı noktasını göstermiş ve uyarı üzerine VAR'a gitme kararı almıştı.

VAR hakemi, hakem Halil Umut Meler'i "Hocam sana sahada inceleme öneriyorum" diyerek monitöre çağırdı.

Bunun üzerine hakem Umut Meler sahadaki VAR monitörüne gitti.

Hakem Meler: Evet, oynat bakalım, ekrandayım, evet.

VAR hakemi: Hocam şu anda siyahlı oyuncu topla oynuyor.

Hakem Umut Meler: Oynat, evet.

VAR hakemi: Rakibin göğsüne çarpıyor.

VAR hakemi: Oyuncunun topa ekstra bir el hareketi yok.

VAR hakemi: Evet, istersen bir de ters açıdan oyuncunun şeyini gösterebilirim.

VAR hakemi: Evet, bak burada oyuncunun ekstra hareketi yok.

VAR hakemi: Göğsüne çarptıktan sonra top aşağıya iniyor.

VAR hakemi: Ekstra hiçbir hareket yok ve doğal konumda, evet.

Hakem Umut Meler: Elinden ekstra bir hareket yok, doğal konumda.

Hakem Meler: Golü iptal ediyorum.

VAR hakemi: Penaltıyı...

Hakem Umut Meler: Hakem atışı ile başlayalım.