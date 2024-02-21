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Şahinler Çetesi lideri Hasan Akdeniz yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kamuoyunda “Şahinler Grubu” olarak bilinen çeteye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda örgütün içerisindeki ayrı çetenin lideri olan Hasan Akdeniz, Üsküdar'daki evinde yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Şahinler" olarak bilinen liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı organize suç örgütünün; silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, silahlı tehdit gibi 18 eyleme karıştığı tespit edildi. Örgüt lideri ve üyelerine yönelik 29 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda örgüt lideri Mehmet Şahin ile birlikte 26 şüpheli şahıs yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Öte yandan Mehmet Şahin’in yönettiği suç örgütü içerisinde ayrı çeteleşme olduğu, kurulan örgütlerin başında Hasan Akdeniz’in olduğu ve firari olduğu öğrenilmişti.

Hasan Akdeniz yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalarda 18 eylemden sorumlu örgüt yöneticisi Hasan Akdeniz'in 20 Şubat'ta Üsküdar'da bulunan evine operasyon yapıldı. Hasan Akdeniz, yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı. Evde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve 91 adet farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

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