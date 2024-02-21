Karısı 2 ayda iki kez kaçırıldı! İlkinde 20 bin dolar verip aldı şimdi 25 bin dolar istiyorlar!

Yine kaçırdılar

Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Yine fidyeciler Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar para istedi. Çaresiz kalan genç adam, durumu polise bildirdi. Şimdi ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i arıyor.