Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kaan açıklaması: Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli savaş uçağı Kaan'ın ilk kez uçmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Kaan'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Genel seçimlerde yüzde 64 gibi bir oyla bize destek olduğunuz için şükranlarımı sunuyorum. Güçlü desteğini hep yanımızda hissettik. Önümüze çıkarılan engelleri sizlerle aştık. Demokrasimizi vesayetçilere karşı birlikte koruduk. Emperyalistlerin oyunlarını sizlerle bozduk. Teröristlerin başını birlikte ezdik.

Önümüzde yerel seçimler var, yine çok kritik tercihlerde bulunacağız. Afyon yine tercihini cumhur ittifakından yana kullanacaktır buna inanıyorum.

Gerçek belediyecilik programı afete dayanıklı sağlam yerleşim yerleri kurmaya dayalı. Aileyi güçlendireceğiz. Çocukları sapkın akımlardan koruyacağız.

Muhalefetin bizler gibi tecrübeleri yok. Dün baş tacı ettiklerini bugün yerin dibine sokmaktan çekinmiyorlar.

"Allah CHP’li kardeşlerimize sabır versin"

Şehirlerimiz için tek önerileri yok. Belediye başkan adaylarını vatandaşa değil yapay zekaya soruyorlar. Yapaya zeka neyi emrederse işte adayımız diye vatandaşımızın karşısına çıkarıyor. Allah CHP’li kardeşlerimize sabır versin. Adaylarını ellerine yüzlerine bulaştırmadan belirleyemeyenlerden ülkeye hayır gelmez.

"Milletin tokadını yemekten kurtulamayacak"

14-28 mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okuyamayanlar, 31 Mart'ta da bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacak.

"Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye"

Seçim meydanı er meydanıdır. Adayları değerlendirirken sadece boyuna posuna bakmaz. Şehirlere nasıl performans sergileyeceğinin hesabını yapar. Milletimizin karşısına çıkan adaylardan bazılarına insan şaşıp kalıyor. Zübük siyasetçi tiplerini gördü Türkiye. Belediyede imkanlar bellidir. En ideal hizmet planlamasını yaparsınız.

Kaan açıklaması

Bugün Türk savunma sanayinin gurur günlerinden birini daha yaşadık. Milli muharip uçağımız Kaan, bu sabah ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Kaan'ı görüyorsunuz değil mi? Daha neler gelecek neler. İnsansız uçakları yaptık mı Akıncı'yı yaptık mı daha durun bakalım neler gelecek neler. Kızılelma'yı yaptık mı? Kızılelma F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Kaan aynı F-16 gibi.

"Türkiye çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı"

Türkiye, kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir eşiği daha geride bıraktı. Ne demişlerdi 'yapamazlar'. Bu özgüven fukaralarına parçası kalorifer peteğine benziyor diyen hazımsızlara, ilk andan itibaren Kaan projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen uçağımız hamdolsun göklerle buluştu.

Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun diyorum. Kaan'ımızın diğer testlerini süratle tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde savunma sanayisinde milletimize yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz."