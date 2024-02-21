BIST 9.306
DOLAR 31,01
EURO 33,55
ALTIN 2.024,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ekiplerin kapısına dayandığı şahıs yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ekiplerin kapısına dayandığı şahıs yakalanmamak için metrelerce yüksekten atladı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde cezaevi firarisi olduğu bildirilen şüpheli, kapısına gelen JASAT ekiplerine yakalanmamak için 4’üncü katın balkonundan aşağıya atladı. Toprak zemine düşerek ölümden kurtulan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Abone ol

Olay, Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekipleri nitelikli cinsel saldırının da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan ve 25 Ocak tarihinde tutuklu bulunduğu Ilıca Cezaevi’nden firar ettiği belirlenen Ali Gül isimli şahsı yakalamak için adrese geldi.

JASAT ekiplerinin dairenin kapısını çalması ve içeridekilerden kapıyı açmalarını istemesi üzerine, Ali Gül JASAT ekiplerine yakalanmamak için 4’üncü kat balkonuna çıkarak kendisini aşağıya bıraktı. Aşağıya düşerken 3’üncü kat balkonundaki çamaşır iplerine ve bahçedeki ağacın dallarına çarpan şüpheli ağır yaralandı.

Şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ali Gül’ün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

“Tutmaya çalıştım ama olmadı”

Ali Gül’ün eşi olduğu belirtilen genç kadın, jandarma kapıya gelince balkona fırladığını, yakalanmamak için balkondan demire tutunup sarktığını belirterek, “Ben elinden tutmaya çalıştım ama kaydı. Aşağıya düşerken alt katın balkon demirindeki iplere tutunmaya çalıştı. İpler koptu ve aşağıya düştü” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Karısı 2 ayda iki kez kaçırıldı! İlkinde 20 bin dolar verip aldı şimdi 25 bin dolar istiyorlar!
Foto Galeri Karısı 2 ayda iki kez kaçırıldı! İlkinde 20 bin dolar verip aldı şimdi 25 bin dolar istiyorlar! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Alanya’da okulda yangın paniği: Sınıflar kullanılamaz hale geldi
Alanya’da okulda yangın paniği: Sınıflar kullanılamaz hale geldi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Şahinler Çetesi lideri Hasan Akdeniz yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı
Şahinler Çetesi lideri Hasan Akdeniz yatak odasındaki gizli bölmede böyle yakalandı
VAR kayıtları ve konuşmalar yayınlandı eski hakem Deniz Çoban ne dedi?
VAR kayıtları ve konuşmalar yayınlandı eski hakem Deniz Çoban ne dedi?
Muğla Büyükşehir 10 yılda 651 km kanalizasyon hattı yaptı
Muğla Büyükşehir 10 yılda 651 km kanalizasyon hattı yaptı
Anaokulu öğrencilerine jandarmadan trafik eğitimi
Anaokulu öğrencilerine jandarmadan trafik eğitimi
Sivas’ta düzenlenen 100. Yıl voleybol turnuvası tamamlandı
Sivas’ta düzenlenen 100. Yıl voleybol turnuvası tamamlandı
Galatasaray, Sparta Prag maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Sparta Prag maçı öncesi son hazırlıklarını tamamladı
Başkan Büyükkılıç’tan zirvede ‘bilişim’ vurgusu
Başkan Büyükkılıç’tan zirvede ‘bilişim’ vurgusu
Osmanlı'ya sığınan Macar Kralı'nı unutmadılar
Osmanlı'ya sığınan Macar Kralı'nı unutmadılar
Mezopotamya ÜPAK kuruluyor
Mezopotamya ÜPAK kuruluyor
Tokat'ta heyelan köyü ortadan ikiye böldü
Tokat'ta heyelan köyü ortadan ikiye böldü