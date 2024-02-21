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Tarih vererek uyardı! Seçimlerden sonra yeni zamlar yolda

Tarih vererek uyardı! Seçimlerden sonra yeni zamlar yolda

Başkent Üniversitesi'nden öğretim üyesi olan Şenol Babuşcu, 31 Mart sonrasında vergi artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Özellikle ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergilerde artışlar olabileceğini ifade eden Babuşcu, elektrik, doğalgaz, köprü ve otoyol gibi temel hizmetlerde zamların gündeme gelebileceğini dile getirdi. Ayrıca, "servet vergisi"nin de uygulanabileceğini söyledi.

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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, yaklaşan yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Babuşcu, vergi artışları, fiyat zamları ve hatta "servet vergisi" gibi önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Özellikle yerel seçimlerin ardından alınacak ekonomik tedbirlerin vatandaşları ve iş dünyasını doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Babuşcu, vergi artışlarının kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Özellikle ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergilerde artışlar beklediğini dile getiren Babuşcu, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaçların fiyatlarında da yükseliş öngördü.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre; Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ekonomik belirsizliklerin önümüzdeki dönemi şekillendireceğini vurgularken, bireylerin ve işletmelerin harcamalarını gözden geçirmesi, kredi kullanımını azaltması ve likit varlıklara yönelmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, enflasyon tahminlerinin de tutmayacağını ve yıl sonunda yüzde 45-50 aralığında gerçekleşebileceğini öngördü.

Dolar ve eurodaki artışın da dikkat çektiği şu günlerde, Babuşcu döviz kurlarının kontrollü bir şekilde arttığını ancak seçimler sonrası daha da yükselebileceğini dile getirdi. Türkiye ekonomisinin en önemli sorunları arasında belirsizlik ve ekonomi yönetiminin kalıcılığının bulunduğunu belirten Babuşcu, yapısal reformların ve maliye politikasındaki adımların krizden çıkış için hayati önem taşıdığını ifade etti.


'AÇIKLANAN İŞSİZLİK RAKAMLARINA GÜVENİLMESİ ZOR'
Yabancı sermayenin gelmesi açısından Türkiye'de gerekli şartların henüz oluşmadığını belirten Babuşcu, ekonomideki belirsizliklerin ve hukuki tartışmaların yabancı yatırımcıları caydırdığını dile getirdi. Ayrıca, işsizlik rakamlarının da doğru yansıtılmadığını düşünen Babuşcu, işsizlik konusunda resmi rakamlara güvenilmesinin zor olduğunu belirtti.

Özetle, Prof. Dr. Şenol Babuşcu'nun açıklamalarına göre, Türkiye ekonomisi önümüzdeki dönemde vergi artışları, fiyat zamları ve belirsizliklerle karşı karşıya olacak.

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