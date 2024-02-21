Muğla'nın yüksek kesimleri, bu yıl kar yüzü görmedi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkii geçen yıl bu dönemlerde karlı iken, bu sene kar yağışı olmayışı vatandaşları endişelendiriyor.

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Geçen senelerde Muğla merkezde yaşayan vatandaşlar Yılanlı bölgesine kartopu oynamak için ve burada aileleri ile mangal yakıp karın keyfini çıkarırken, bu sene Yılanlı bölgesine kar yağışı olmadı. İklim şartlarının değişmesi ve kuraklık sebebi ile kar görmeyen bölgede bahar havası yaşanıyor.

Muğla’da yaşayan Batuhan Yıldız "2021 yılın aralık ayından beri Muğla’da yaşıyorum. Muğla’ya ilk geldiğim zaman Menteşeye bile kar yağmıştı. Menteşe buraya göre biraz alçakta kalıyor. Biz arkadaşlarımızla gelip burada kartopu falan oynardık, kardan adam yapardık, mangalda sucuk ekmeğimizi yapar yerdik. Ama bu sene gördüğünüz üzerine ne kar var, ne bir şey maalesef bu sene kurak geçiyor. Biz normalde 4 mevsimi yaşayan bir ildik şuanda 2 mevsimi zor görüyoruz. Muğla biliyorsunuz yangın bölgesi bu yaz nasıl geçecek çok merak ediyorum, çokta korkuyorum açıkçası. Ülkemizde bu sene kuraklık mevcut. Dünya genelinde de bir kuraklık mevcut küresel ısınma diye bir gerçek var sonumuz nasıl olacak bilmiyorum ”dedi.