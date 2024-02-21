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Sahilde kazdığı çukur çöken 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sahilde kazdığı çukur çöken 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

ABD'nin Florida eyaletinde 7 yaşındaki kız çocuğu, sahilde kazdığı çukurun çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Eyalet itfaiye yetkilileri, Florida'da bir sahilde meydana gelen olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, 7 yaşındaki kız çocuğunun sahilde kazdığı 1,8 metre derinliğindeki çukurda tamamen, 8 yaşındaki erkek çocuğunun da göğsüne kadar gömülü olarak bulunduğunu aktardı.

Kız çocuğunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini bildiren yetkililer, erkek çocuğunun durumunun stabil olduğunu kaydetti.

ABD
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