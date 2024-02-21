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Gökhan Zan, CHP'i işaret etti! Adaylıktan çekilmem için rüşvet teklif edildi! Mafyaya tehdit ettiriyorlar

Gökhan Zan, CHP'i işaret etti! Adaylıktan çekilmem için rüşvet teklif edildi! Mafyaya tehdit ettiriyorlar

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini, kabul etmeyince de mafya tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Gökhan Zan, rüşvet teklifi ve tehditlerin arkasında CHP ve Lütfü Savaş olduğunu ima etti.

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Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Zan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Lütfü Savaş’ın adaylığını geri çekmesini beklediğini fakat son ana kadar böyle bir durum gerçekleşmeyince Yüksek Seçim Kurulu’na saat 16:55’te başvurduğunu vurguladı. Zan adaylıktan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafyanın tehdit ettiğini söyledi. İşte Gökhan Zan'ın o açıklamaları...

Açık çek teklif ettiler! Ne istiyorsan yaz!

- Bana rüşvet teklif edildi. Kimden aldığımı söylemeyeceğim, ben bunu kamuoyuna ve halkımıza bırakacağım. Çekilmem adına, bu yarışta olmamam adına bana açık çek teklif edildi, ‘Ne istiyorsan sen bunu yaz’ dediler. Ben bunu kabul etmedim.

2 haftadır mafya ile tehdit ediyorlar

- Hatta ve hatta iki defadır aracılarla mafya denen kişiler çekilmem için de tehdit etti. Bu insanlara boyun eğmeyeceğim. Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağım.

Savaşı çeksinler diye bekledim...

- CHP’yi saat 16:55’e kadar bekledim. YSK’ya belgeleri vermedim, bir umutla bekledim. Doğru adayda birleşmek için sonuna kadar bekledim.

Rüşvet ve tehdidin adresi CHP mi?

- Ancak siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz, bana ahlaksız tekliflerle geleceksiniz, kabul etmem için birçok kişiyi aracı olarak kullanacaksınız ve mafyalarla beni tehdit edip boyun eğmemi isteyeceksiniz.

- Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Buyursunlar! Ben de buradayım. Türkiye İşçi Partisi’nin ve Hatay’ın bir evladı, kardeşi olarak bu yarışta varım.  

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