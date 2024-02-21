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Bahar kendini gösteri, meyve ağaçları çiçek açtı

Bahar kendini gösteri, meyve ağaçları çiçek açtı

Antalya’da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklığın seyretmesi sonucu badem ve erik ağaçları çiçek açtı.

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Antalya’da 20 derecenin üzerinde yaşanan sıcaklık, ilkbahar mevsimini andıran görüntülere sebep oldu. Aksu ilçesinde bulunan badem ve erik ağaçlarının çiçek açtığı görüldü. Aksu Tarım İlçe Müdürlüğünden alınan bilgilere göre; en az 200 saat dinlenme süreci geçirmesi gereken bademlerin, 117 saat dinlenme sürecinde kaldığı ifade edildi. Badem ağaçlarının süresinden önce çiçek açtığını belirten yetkililer, yerli çeşitlere göre erken açan badem ağaçlarının olduğunu dile getirdi.

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