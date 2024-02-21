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Van’da kaçakçılık faaliyetlerine karşı atlı birlikler görev başında!

Van’da kaçakçılık faaliyetlerine karşı atlı birlikler görev başında!

Van İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki atlı birlikler, sınırın gerisinde yüksek dereceli önlemlerle her alanı kontrol altında tutarak devriye faaliyetleri yürütüyor.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerinin sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç türlerinin çıkış noktasını teşkil eden kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı komando timleri ve atlı devriyeler sınır hattına yakın Özalp, Saray ve Çaldıran ilçelerinde her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için görev başında. Uyuşturucu, alkol, akaryakıt, tütün mamulleri, ilaç ve göçmen kaçakçılığı gibi birçok kaçakçılık faaliyetini önlemek maksadıyla gün boyu jandarma atlı birlikleri sınırın gerisinde yüksek dereceli önlemlerle her alanı kontrol altında tutarak devriye faaliyetleri icra ediyor” denildi.

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