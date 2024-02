Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te kar pistinde yerli ve milli otomobil Togg T10X’un 4 çeker versiyonuna binerek kış sürüşünü deneyimledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı projelerinden yerli ve milli otomobil Togg'un Erciyes Kayak Merkezi’nde test sürüşü gerçekleştiriliyor. Togg T10X Erciyes Dağı’nda performansıyla göz doldururken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Erciyes’te yerli ve milli otomobil Togg'a binerek kış sürüşü gerçekleştirdi.

“Erciyes’in zirvesinde Togg’umuzu görmek bizleri keyiflendirdi”

Togg T10X ile Erciyes’te pistlerin tozunu attıran Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’u Erciyes’in zirvesinde görmekten keyif aldıklarını belirterek, “Erciyes Kayak Merkezi’ndeyiz, Togg da zirveye yakıştı. Gerçekten kış şartlarına en uygun bir araç olduğunu test etmenin de onurunu taşıyorum. Kayseri’mizde ilk görülen Togg’lardan biri olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet vermişti. Şimdi kış şartlarında Erciyes’in zirvesinde Togg’umuzu görmek, yerli ve milli aracımızı, gururumuzu, bizleri keyiflendirdi, sevindirdi. Kaptan Memduh Başkan olunca bir farklı oluyor. Adeta karları eritiyoruz. Gördüğünüz gibi araba yola hâkim, kış şartlarına uygun yegâne bir araç” diye konuştu.

“Türk insanına destek verip neler üretebileceğini gösteren bir anlayışın yegâne simgesi”

Togg’un üretiminde emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Şunu vurgulamak istiyorum; Türk insanına değer verip, fırsat verip, destek verip neler üretebileceğini gösteren bir anlayışın yegâne simgesi, ürünü. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere minnet duyuyor, teşekkür ediyorum” dedi.

“Bilimde varız, teknolojide varız; her alanda olmaya devam edeceğiz”

Başkan Büyükkılıç, bilimde, teknolojide ve Türkiye olarak her alanda var olmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “İnşallah uzayda da varız, savunma sanayiinde de varız, araç üretiminde de varız. Bilimde varız, teknolojide varız; her alanda olmaya devam edeceğiz. Bu anlayış içerisinde de önümüzdeki süreçte gençlerimizi yüreklendirecek, onlara fırsat verecek ve gayretlerini arttıracak, teşvik edecek çalışmalarla inşallah koşmaya devam diyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, kar, buz ve rüzgâr gibi zorlu koşullarda yol tutuşu, güvenliği ve konforuyla tam not alan Togg T10X’un 4 çeker versiyonunun ile yenilikçi ve teknoloji dostu olduğunu vurguladı.