Trabzon’dan Bakü’ye gittiler, başarılı ameliyata imza attılar

Bakü’deki bir hastanede görev yapan 54 yaşındaki Fizyoterapist Dr. Gülnar Nuruzad (54), akciğerinde kitle olduğu düşüncesiyle Danimarka dahil yaklaşık 10 sağlık merkezine başvurdu ancak çözümü Türk doktorlarında buldu.

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Bu yılın Ocak ayında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından yürütülen ve Ticaret Bakanlığı'nın HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması) projesi çerçevesinde desteklediği Trabzon Sağlık Turizmi projesi kapsamında Bakü’de gerçekleştirilen etkinliğe KTÜ Farabi Hastanesi’ni temsilen Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş öncülüğündeki ekip katıldı.

Ekinlikte, Bakü MedEra Hastanesi de ziyaret edilirken iş birliği konuları ele alındı. Ziyaret sırasında hastanede çalışan Fizyoterapist Dr. Gülnar Nuruzad (54), Prof. Dr. Tekinbaş’a akciğerinde bir kitle olduğunu, Danimarka gibi gelişmiş ülkeler dâhil yaklaşık 10 sağlık merkezine başvurduğunu ancak tanı konulup tedavi olamadığını iletti. Akciğerinde iyi huylu bir tümör olduğu söylenen Nuruzad, kontrol amacıyla yaptırdığı tahlillerde, tümörün zamanla büyüdüğünü öğrenince kanser olduğunu düşünerek Prof. Dr. Tekinbaş’a muayene olmak istedi. Muayene sonucunda kanser olmadığı anlaşılan hastaya Prof. Dr. Tekinbaş tarafından “Kist Hidatik” tanısı konuldu ve Trabzon’da ameliyat teklif edildi. Hasta, ailesinin önceki yıllarda yurtdışında yaşadığı tedavi sorunları nedeniyle ülke dışına çıkmak istemediğini belirterek tedavinin Bakü’de yapılmasını rica etti. Bunun üzerine ameliyatın Bakü’deki MedEra Hastanesi’nde yapılması planlandı. Prof. Dr. Celal Tekinbaş liderliğindeki Prof. Dr. Atila Türkyılmaz ve Ameliyathane Teknisyeni Emrah Kerim’den oluşan ekip, Trabzon’dan Bakü’ye giderek “Torakoskopik Kistektomi” ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Kardeş Azerbaycanlı doktor ve sağlıkçıların da refakat ettiği ameliyat sonucunda hasta sağlığına kavuştu.

Prof. Dr. Tekinbaş “Bizler iki devlet, tek milletiz. Son zamanlarda sağlık alanında da kardeşliğimizi pekiştirmek için pek çok ortak faaliyette bulunuyoruz. Biz, KTÜ Farabi Hastanesi olarak Türkiye’mizin sağlık alanındaki bilgi, görgü ve birikimlerini, kardeş coğrafyamız ile paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu ameliyat, pek çok yeni iş birliğimizin kapısını açar. Bakü ile Trabzon arasındaki direk uçak seferleri ulaşımı kolaylaştırdı. Bu seferlerin artması, sağlık alanındaki ilişkilerimizin hızla gelişmesine vesile olacaktır. Azerbaycanlı kardeşlerimiz, kısa bir uçak yolculuğu ile Trabzon’a gelip rahatlıkla tedavilerini olup memleketlerine dönebiliyorlar. Biz de Azerbaycan’a çok kısa bir sürede gidip gelebiliyoruz. Geçen ay bulunduğumuz Bakü’de, Dr. Gülnar Hanım, bana hastalığından bahsetti. Ben, kendisini Trabzon’a davet ettim ancak o, kendisinin Trabzon’a gelemeyeceğini ama ameliyat Bakü’de gerçekleştirilirse çok minnettar olacağını belirtti. Biz de bunu seve seve kabul ettik ve hazırlıkları tamamlayarak ekip olarak Bakü’ye gidip ameliyatımızı gerçekleştirdik. Çok şükür hastamız şimdi şifa buldu. Bu ameliyat için herhangi bir maddi karşılık kabul etmedik. Bizim ortak inanç ve kültürümüzde de kardeşlik ve merhamet, en önde gelen değerlerimizdendir. Karşılıksız sunulan bir şeyin çok daha değerli olduğunu bu vesileyle yaşayarak da öğrendik” ifadelerini kullandı.