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Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor!

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu piste çıkıyor!

Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun piste çıkacağı Dünya Superbike ve Dünya Supersport şampiyonalarında sezonun ilk yarışı, 24-25 Şubat tarihlerinde Avustralya'da gerçekleştirilecek.

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Motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarından Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı başlıyor.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu’nun WSBK’da, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu’nun da WSSP’de şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğu organizasyonda sezonun ilk yarışı, 24-25 Şubat’ta Avustralya Philip Island Pisti’nde yapılacak.

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası’nda 2024 sezonu 24 Şubat Cumartesi günü Avustralya Philip Island Pisti’nde gerçekleştirilecek ilk yarışlarla başlayacak. Şampiyona toplamda 12 etap ve 32 yarış koşulacak.

BMW takımına bu yıl geçen 2021 sezonu Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda bir kez daha zirvenin sahibi olmak için ter dökecek.

Red Bull sporcuları Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ise bu yıl Dünya Supersport Şampiyonası’nın kazananı olmak için yetenekli pilotlarla mücadele edecek.

Dünya Superbike Şampiyonası ve Dünya Supersport Şampiyonası yalnızca Red Bull TV ekranlarından ya da Redbull.com ve Red Bull TV uygulamasından izlenebilecek.

Supersport Şampiyonası’nın ilk yarışı 24 Şubat Cumartesi günü saat TSİ 06.30’da, Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı ise aynı gün TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

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