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Batman’da otomobilin çarptığı kız metrelerce havaya fırladı

Batman’da otomobilin çarptığı kız metrelerce havaya fırladı

Batman'da yolun karşısına geçmeyen çalışan kıza otomobil çarptı. Kızın metrelerce havaya fırladığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Alınan bilgilere göre, Batman-Siirt çevre yolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İsmi öğrenilmeyen kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kızın durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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