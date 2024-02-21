BIST 9.306
DOLAR 31,01
EURO 33,55
ALTIN 2.024,16
HABER /  GÜNCEL

Yayalara ayrılan kaldırımı yol yapan taksi sürücüsü görenleri şaşırttı

Yayalara ayrılan kaldırımı yol yapan taksi sürücüsü görenleri şaşırttı

İstanbul’da trafik güvenliği tehlikeye atarak yayalara ayrılan kaldırımdan ilerleyen taksi sürücü yakalandı. Çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 TL idari para cezası kesilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Abone ol

Avcılar Haramidere Ambarlı Yolu üzerinde 19.02.2024 tarihinde yayalara ayrılan kaldırımdan ilerleyen taksici görenleri hayrete düşürdü. Diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntülenen taksi sürücüsünün tehlikeli anları sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, aksi sürücüsünün M.K.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Yakalanan şahsa çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 TL idari paraca cezası kesildi. Ayrıca, yakalanan taksi sürücüsüne TCK “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Kasımpaşa maçında oynacacak mı?
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Kasımpaşa maçında oynacacak mı?
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Batman’da otomobilin çarptığı kız metrelerce havaya fırladı
Batman’da otomobilin çarptığı kız metrelerce havaya fırladı
Okul müdürünün darp edilmesine 3 gözaltı!
Okul müdürünün darp edilmesine 3 gözaltı!
Annesinin reddettiği kuzuya bebek şefkati gösterdiler
Annesinin reddettiği kuzuya bebek şefkati gösterdiler
Murat Kurum: Deprem en büyük gerçeğimiz
Murat Kurum: Deprem en büyük gerçeğimiz
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?
Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunda ne kadar süre havada kaldı?
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
Kadıköy'de dairede çıkan yangın korkuttu
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası!
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Togg ile Erciyes’te pistlerin tozunu attırdı
Trabzon’dan Bakü’ye gittiler, başarılı ameliyata imza attılar
Trabzon’dan Bakü’ye gittiler, başarılı ameliyata imza attılar
Evi soyulan köylü son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı!
Evi soyulan köylü son sistem güvenlik kamerasıyla tedbir aldı!