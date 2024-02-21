Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Kasımpaşa maçında oynacacak mı?
Fenerbahçe'de Samsunspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Fred'in cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde riske edilmeyeceği ifade edildi.Abone ol
Fenerbahçe'nin ligde Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlanan Fred, 1 aydır formasından uzaktı.
Öte yandan sakatlığını atlatan Fred yeniden çalışmalara başladı.
Brezilyalı yıldızın cumartesi günü ligde oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyip giyemeyeceği merak konusuydu.
beIN SPORTS'un aktardığı habere göre Fred, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayacak.
Haberde teknik heyetin, yüzde 100 hazır olmadan Fred'i riske etmeyeceği bildirildi.
Fenerbahçe ligde Fred'den yoksun çıktığı toplam 10 maçta 1 yenilgi, 3 beraberlik ve 6 galibiyet aldı.