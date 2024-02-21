Dolardan tarihi rekor! Tarihte ilk kez 31 TL'yi geçti! Yarın faiz kararı var...

MERKEZ Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesi dolardan tarihi rekor geldi. Dolar, 31 lirayı geride bırakarak tüm zamanların en yüksek noktasına çıktı.

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Merkez Bankası'nın faiz kararına bir gün kala kur hareketlendi. Dolar tarihte ilk kez 31 lirayı aşarak yeni bir rekora imza attı.

Dolar/TL, bugün güne değer kazancıyla başlamasının ardından 31,0020'ye çıkarak tarihi zirve seviyesini güncelledi. Euro/TL ise 33,5087 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez yarın faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası (TCMB), Fatih Karahan başkanlığında ilk faiz kararını yarın açıklayacak. Son faiz artışında seçimlere kadar bekleme mesajı veren TCMB’nin politika faizini yüzde 45’te sabit tutması bekleniyor.

Ocak ayında son faiz artışının ardından açıklanan karar metninde enflasyonla mücadele için “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği” mesajı verilmişti.